Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz’ı Trabzon’a getirdi
Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı 22 yaşındaki oyuncu Tymoteusz Puchacz'ı Trabzon'a getirdi.
Süper Lig lideri Trabzonspor, Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin forması giyen 22 yaşındaki Polanyalı oyuncu Tymoteusz Puchacz’ı Trabzon getirdi. Akşam 20.00’de Trabzon Havaalanı’na gelen oyuncuyu, az sayıda bordo-mavili taraftarlar karşıladı.
Geceyi dinlenerek geçirecek olan oyuncu yapılacak sağlık kontrollerinin ardından kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.