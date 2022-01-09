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Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz’ı Trabzon’a getirdi

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı 22 yaşındaki oyuncu Tymoteusz Puchacz'ı Trabzon'a getirdi.

Yayınlanma: 21:26 - 09 Ocak 2022 Güncellenme:
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Süper Lig lideri Trabzonspor, Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin forması giyen 22 yaşındaki Polanyalı oyuncu Tymoteusz Puchacz’ı Trabzon getirdi. Akşam 20.00’de Trabzon Havaalanı’na gelen oyuncuyu, az sayıda bordo-mavili taraftarlar karşıladı.

Geceyi dinlenerek geçirecek olan oyuncu yapılacak sağlık kontrollerinin ardından kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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