SPOR
Spor Haberleri - Futbol

Trabzonspor, U19 takımıyla antrenman maçı oynadı

Trabzonspor, bugün U19 takımıyla antrenman maçı oynadı. Trabzonspor karşılaşmayı 4-0 kazandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Trabzonspor, U19 takımıyla antrenman maçı oynadı

Süper Ligin 9. haftasında oynayacağı Fenerbahçe mücadelesinin hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 11.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde U19 takımıyla oynadığı antrenman maçını 4-0 kazandı. A takım oyuncularının kazandığı karşılaşmanın gollerini Denswil, Salih Kavrazlı, İsmail Köybaşı ve penaltıdan Yunus Mallı kaydetti.

Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor, Pazartesi günü yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.