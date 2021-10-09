Trabzonspor, U19 takımıyla antrenman maçı oynadı
Trabzonspor, bugün U19 takımıyla antrenman maçı oynadı. Trabzonspor karşılaşmayı 4-0 kazandı.
Süper Ligin 9. haftasında oynayacağı Fenerbahçe mücadelesinin hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 11.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde U19 takımıyla oynadığı antrenman maçını 4-0 kazandı. A takım oyuncularının kazandığı karşılaşmanın gollerini Denswil, Salih Kavrazlı, İsmail Köybaşı ve penaltıdan Yunus Mallı kaydetti.
Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor, Pazartesi günü yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.