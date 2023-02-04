Trabzonspor UEFA listesini yeniledi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başladığı Avrupa yoluna Konferans Ligi'nde devam eden Trabzonspor, Basel maçı öncesi yeni listesini belirledi. Bordo-mavililerin kadrosunda oyuncu değişiklikleri yaşandı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi’ne erken veda eden Trabzonspor, Avrupa macerasını Konferans Ligi’nde sürdürüyor. UEFA Konferans Ligi C grubu play-off turunda İsviçre ekibi Basel ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor, devre arası UEFA listesini revize etti.

16 Şubat’ta evinde Basel’i konuk etmeye hazırlanan Trabzonspor’un UEFA listesine tedavileri süren Edin Visca, Bruno Peres ve Serkan Asan ile A takıma yükselen genç oyuncu Arif Boşluk eklendi. Sakatlığı süren Dorukhan Toköz, Adana Demirspor’a transfer olan Yusuf Erdoğan, sözleşmesi feshedilen Jean Evrard Kouassi ve bordo-mavili takımda fazla forma şansı bulamayan Mountassir Lahtimi de listeden çıkarıldı.

Sağ baldırında sakatlık yaşayan ve en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak olan Marek Hamsik ise listedeki yerini korudu.

Trabzonsporun UEFA Konferans Ligi listesinde şu isimler yer aldı:

KALECİLER: Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Kağan Moradaoğlu

SAVUNMA: Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Jens Stryger Larsen, Stefano Denswil, Bruno Peres, Arif Boşluk, Serkan Asan

ORTA SAHA: Manolis Siopis, Edin Visca, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Marek Hamsik, Jean Philippe Gbamin, Enis Bardhi, Doğucan Haspolat, Yusuf Yazıcı

HÜCUM: Umut Bozok, Djaniny Semedo, Naci Ünüvar, Trezeguet, Maxi Gomez