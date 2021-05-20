Trabzonspor Uğurcan Çakır için fiyatı belirledi

Süper Lig’in 16 milyon Euro’luk piyasa değeri ile en değerli oyuncusu konumunda yer alan Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır’ın talipleri her geçen gün artıyor. Bordo-mavili yönetim, başarılı eldivenin transferinden yüksek bir gelir beklerken, istenilen rakamlarda teklif gelmemesi durumunda ise bu transfere onay vermeyecek.

Uğurcan Çakır’ın en iyi teklif ile en iyi kulübe gitmesini hedefleyen ve oyuncu ile de bu konuda kariyer planlaması yapan yönetim, başarılı eldiven için taban fiyatı 20 milyon Euro olarak belirledi. Bordo-mavililer, ayrıca Uğurcan’ın sonraki satışından da yüzde 25’lik bir pay beklentisinde. Bu seviyelerin altında gelecek teklifleri reddedecek olan yönetimin, Uğurcan’ın Avrupa Şampiyonası’nda boy gösterdikten sonra teklifleri değerlendirmeye alacağı kaydedildi.

EN YAKIN KULÜPLER INTER, TOTTENHAM VE LILLE

Uğurcan Çakır transferinde en ilgili olan kulüplerin ise İtalya Seri A ekiplerinden Inter, İngiltere Premier Ligden Tottenham ile Fransa Ligue 1 ekiplerinden Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik’in de formalarını giydiği Lille kulübü olduğu öğrenildi.

Trabzonspor Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ise Uğurcan Çakır’ın transferi konusunda net bir tavır ortaya koyarken, milli kaleci de bu noktada kulübünün çıkarlarını gözetiyor. Uğurcan Çakır’ın grup lideri olarak Avrupa Şampiyonası’na giden Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın 1 numaralı kalecisi olduğunu kaydeden Ağaoğlu, “Tartışmasız Türkiye’nin en iyi kalecisi. En fazla parayı veren en iyi kulübe gitmesi lazım. Değerini bulmadan hiçbir oyuncu Trabzonspor Kulübü’nün kapısında adımını dışarıya atmaz. Uğurcan da ‘Kulübüm beklediği parayı bulmazsa ben gitmem’ diyor. Uğurcan Çakır değerini bulmadığı takdirde önümüzdeki sezon Trabzonspor’da oynamaya devam edecek ifadelerini kullandı.

HAZIRLIKLAR TRABZONDA BAŞLAYIP İSTANBULDA DEVAM EDECEK

Öte yandan Süper Ligde sezonun tamamlanmasının ardından tatile çıkan Trabzonspor’da yeni sezon hazırlıkları 28 Haziran’da Trabzon’da başlayacak. 3. Eleme Turu’ndan gireceği UEFA Konferans Ligi’nde boy gösterecek olan bordo-mavililer, 5 Temmuza kadar Trabzon’da hazırlıklarını yapıp, daha sonra 15 gün Türkiye Futbol Federasyonuna ait İstanbul’daki Riva Tesisleri’nde çalışmalarını gerçekleştirecek.

UEFA Konferans Ligi’nde ilk maçlarını 5-12 Ağustos tarihinde oynayacak Trabzonspor’un gruplarda yer alabilmesi için iki eleme geçmesi gerekiyor.