Trabzonspor, Uğurcan Çakır’ı ikna etti
Trabzonspor ile şampiyonluk yaşayan Uğurcan Çakır, Avrupa hedefini 1 yıl daha erteledi. Kulüp ve oyuncu arasında anlaşma sağlandı.
Avrupa’da futbol oynama hayali olan kaleci Uğurcan Çakır ile Trabzonspor yönetimi arasında yapılan görüşmeler olumlu geçti. Yönetim, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek kalecisini gelecek sezon daha yüksek bir bedele satmak için ikna etti.
Genç kalecinin maaşında iyileştirmeye gidilecek. Yıldız eldivenin menajeri Necdet Çakır, “Kulüp istediği rakamı almalı. Trabzonspor'a vefasızlık yapamayız. Kulüp istediği teklifi alıncaya kadar buradayız. Acelemiz yok” dedi.