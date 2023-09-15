Trabzonspor, Umut Güneş’i transfer etti

Trabzonspor, Umut Güneş'in transferi konusunda Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. Bordo-mavili ekip, Umut ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Süper Lig ekibi Trabzonspor, transferin son gününde Alanyaspor’dan transfer gerçekleştirdi. 2019 yılından bu yana Alanyaspor forması giyen orta saha oyuncusu Umut Güneş, 2.3 milyon Euro bedelle Trabzonspor’a gitti.

Bordo-mavililer bonservis bedelini 3 taksitte ödeyecek ve Umut’un bir başka kulübe transferinde kardan yüzde 20 pay verilecek.

Trabzonspor, yeni transferine bu sezon için 8 milyon TL garanti ücret ödeyecek. Umut’un garanti ücreti her sezon 1.5 milyon TL artacak.

KAP AÇIKLAMASI

“Profesyonel futbolcu Umut Güneş’in, Kulübümüze transferi konusunda Alanyaspor ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Alanyaspor’a sözleşme fesih bedeli olarak 2.300.000.-Eur 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.

Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20’si ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.”