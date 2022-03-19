Trabzonspor umutlu: ‘Soğuk ve karlı havalara aldırmayın, tarihin en güzel baharı geliyor’

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Şemsetdin Hancı, zorlu hava şartlarında olağanüstü mücadele ettiklerini belirterek, "soğuk ve karlı havalara aldırmayın tarihin en güzel baharı geliyor" dedi.

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Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Karadeniz derbisinde komşusu Çaykur Rizespor’a 3-2 mağlup olarak haftayı puansız kapatan lider Trabzonspor’da, Yönetim Kurulu Üyesi Şemsetdin Hancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zorlu hava şartlarında mücadele eden takımı tebrik etti.

Hancı, “Zorlu hava şartlarında olağanüstü mücadele eden takımımızı tebrik ediyorum. Şampiyonluk yolunda takımımıza inanıyoruz ve güveniyoruz. Siz bu soğuk ve karlı havalara aldırmayın, tarihin en güzel baharı geliyor” ifadelerini kullandı.

Zorlu hava şartlarında olağanüstü mücadele eden takımımızı tebrik ediyorum. Şampiyonluk yolunda takımımıza inanıyoruz ve güveniyoruz. Siz bu soğuk ve karlı havalara aldırmayın, tarihin en güzel baharını geliyor… #BaharGeliyor #L1DER https://t.co/Em6OUhc5iK — Şemsetdin Hancı (@SemsetdinHanci) March 18, 2022