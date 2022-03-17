Trabzonspor ve Çaykur Rizespor’un 42. randevusu

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, 30. hafta karşılaşmasında Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

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Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Rize’de oynanacak maçla ligde 42. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 41 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 27-5 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer bu maçlarda attığı 85 gole, Çaykur Rizespor 33 golle karşılık verebildi.

RİZE’DEKİ MAÇLAR

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasında Rize’de oynanan 20 karşılaşmanın ise 9’unu bordo-mavililer kazandı. 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanırken 4 maçı ise ev sahibi ekip kazandı. Rize’de oynanan son 3 maçta konuk ekip Trabzonspor sahadan galibiyetle ayrıldı.

Lig’in ilk yarısında Trabzon’da oynanan karışlamayı ise bordo-mavililer 2-1 kazanmıştı.