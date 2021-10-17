Trabzonspor ve Fenerbahçe’den zirve oyunu! İşte muhtemel 11’ler…

Trabzonspor ve Fenerbahçe liderlik hesabıyla kozlarını paylaşacak. Bordo mavililer, 222 gündür yenilmiyor. Sarı lacivertliler üç maçtır üst üste kazanıyor.

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Süper Lig'in iki devi Trabzonspor ile Fenerbahçe 9. haftanın sonucu en merak edilen maçında karşı karşıya. Yaklaşık 20 bin taraftarın alınacağı karşılaşma bugün 19.00'da… Haftaya lider giren sarı-lacivertliler, zorlu deplasmandan iyi bir sonuçla dönüp koltuğunu korumak amacında. Şampiyonluk için yola çıkan bordo-mavililer ise ezeli rakibini devirerek liderliği devralma hedefinde. Geçen sezonun 29. haftasından bu yana tam 222 gündür ligde yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, İstanbul takımlarına rakip olduğu son dokuz maçta sadece

Fenerbahçe'ye kaybetti. Sarı lacivertliler, rakibini son iki maçta da yendi.

İŞTE MUHTEMEL 11’LER:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Siopis, Bakasetas, A.Ömür, Nwakaeme, Cornelius

FENERBAHÇE: Altay, Novak, Kim, Szalai, Osayi, Gustavo, Zajc, Ferdi, Mesut, Berisha, Serdar Dursun

‘LİDERLİĞİ BIRAKMAYACAĞIZ’

F.BAHÇE Teknik Direktörü Vitor Pereira, takımına özgüven yüklüyor. Portekizli hoca, “Hak ettiğimiz yerde, ligin zirvesindeyiz. Trabzon'a lider gidiyoruz. Önemli olan zirvede kalıcı olmak. Sahada sergileyeceğiniz mücadele, ortaya koyacağımız kazanma hırsı ve sahaya vereceğiniz enerjiyle 3 puanla ayrılacağımıza inanıyorum. İstanbul'a lider döneceğiz” diye konuştu.

AVCI STRES İSTEMİYOR

TRABZONSPOR teknik patronu Abdullah Avcı, oyuncularının üzerindeki baskıyı engellemeye çalışıyor. “Sezonun ne ilk ne de son maçı” diyen Avcı, “Sakin kalalım. Galibiyet stresine gerek yok. Kendi futbolumuzu oynadığımız zaman istediğimiz sonucu alırız. Sahanın her yerinde isteyen, arzulayan ve savaşan oyunumuzu göstermeliyiz” sözleriyle öğrencilerini motive etti.

ZAFERİN ŞİFRELERİ

1- Abdülkadir'e özgürlük Nwakaeme'nin kalacağını düşünen Abdullah baskıda

2- Avcı, A.Ömür'den daha fazla inisiyatif almasını istedi. Oyunu siz yönetin Avcı, topa daha fazla sahip olmalarını istediği oyuncularına “Oyunu onların yönetip bizi yormasına izin vermeyin” dedi.

3-Eksik kalmak yasak Edgar-Hugo'nun morallenen Avcı, kırmızı kart dönüşüyle görmeyi yasakladı. Takımına gereksiz kart görmeme uyarısı yaptı.

PEREIRA’DAN 3 EMİR

1-Topu yere indirecek Pereira, oyuncularından topu yere indirmelerini istedi. Portekizli, ceza sahasına yapılacak ortaların da yerden olmasını istedi.

2-Pas bağlantısını kes Bakasetas'a pres uygulayarak rahat top kullanması engellenecek, Nwakaeme'yle pas bağlantısı kesilecek.

3-Sağ kanattan vuracak Trabzonspor'un sol kanattaki zafiyetini değerlendirmek için sağ kanat organizasyonlarına ağırlık verilecek.

İLK YARIYA DİKKAT

Trabzon ve Fenerbahçe, geride kalan 8 haftada ilk yarılarda hem atıyor hem de yiyor. Bordomavililer, 16 golünün 6'sını yani yüzde 37'sini ilk 15 dakikalık bölümde buldu. Buna karşın yedikleri sekiz golün altısını 16 ile 45. dakikalar arasında kalesinde gördü. Fırtına, maçların ikinci yarılarında sadece iki gol yedi.

FENER SON ÇEYREKTE YİYOR

FENERBAHÇE'NİN de en etkili olduğu bölüm ilk yarıda. Süper Lig'de 12 gol atan sarı-lacivertliler, bunların dördünü yani yüzde 33'ünü 16-30 bölümünde kaydetti. Kanarya ikinci yarıların ilk 15 dakikalık bölümünde de üç gol buldu. Sarı-lacivertlilerin en çok gol yediği bölüm ise maçların ikinci yarıları; özellikle de son 15 dakika.