Trabzonspor ‘Viking’i kaptı

Bruno Peres’in sakatlığının ardından sağ bek arayan Trabzonspor, bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Jens Stryger Larsen ile el sıkıştı

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Trabzonspor, Danimarkalı savunma oyuncusu Jens Stryger Larsen'le kadrosunu güçlendirdi. Bruno Peres'in aşil tendonundaki sakatlığının ardından sağ bek arayan bordo-mavililer, Udinese ile kontratı biten ve bonservisi elinde bulunan 31 yaşındaki futbolcuyla el sıkıştı.

İki ayağını da kullanabilen, sağ bekin yanı sıra sol bek ve stoperde de görev yapabilen Larsen'in ikna sürecinde vatandaşı Cornelius'un büyük pay sahibi olduğu bildirildi. Danimarka Milli Takımı'nda 48 kez forma giyen Larsen'in milli maçlar sonrasında Trabzon'a davet edildiği öğrenildi.

BAKASETAS’A TEKLİF

Öte yandan bordo-mavili takımda 43 maçta 9 gol, 8 asistle şampiyonluğa büyük katkı sağlayan Bakasetas'a son olarak Fiorentina talip oldu. Uluslar Ligi'nde Yunanistan'ın Kuzey İrlanda ve Kosova ile oynadığı maçlarda attığı birer golle galibiyeti getiren 28 yaşındaki orta saha için İtalyan kulübünün önümüzdeki günlerde resmi teklif sunması bekleniyor.