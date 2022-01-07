Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı canlı yayın | Süper Lig 20. hafta

Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı canlı yayın anlatımıyla Sözcü'de! Ligin lideri Trabzonspor ikinci yarıya iyi başlamak için eksik ve son sıradaki rakibi karşısında 3 puan arıyor! Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük maça 2 saat kala hastalığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

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Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Ligin ikinci yarısının açılış maçı Medical Park Stadyumu’nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Maçın başlama saati 20.00. Lider Trabzonspor bu maç öncesinde 46 puana sahip, Yeni Malatyaspor ise 15 puanla 20. sırada bulunuyor.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

Trabzonspor bu maçta Djaniny, Vitor Hugo, Edgar Ie, Trondsen, Serkan Asan ve sezonu kapatan Gervinho’dan yararlanamayacak.

Yeni Malatyaspor’da ise Afrika Kupası’na giden Tetteh ile Haddadi’nin yanı sıra son dakikadan kadrodan çıkarılan Adem Büyük ve Ndong bu maçta yok!

10. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

İki takım arasında oynanan 9 maçta Trabzonspor’un 7, Yeni Malatyaspor’un ise 2 galibiyeti bulunuyor. Bordo-mavililerin 20 golüne karşılık Yeni Malatyaspor 12 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 5-1 kazanmıştı.

TRABZONSPOR EVİNDE 15 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Süper Lig’de oynadığı son 15 iç saha maçını kaybetmeyen Trabzonspor, söz konusu maçlarda 10 galibiyet 5 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer evindeki son yenilgisini 3 Mart 2021’de Alanyaspor karşısında 3-1’lık skorla almıştı.

1995-1996’DAN SONRA EN YÜKSEK PUAN

Bu sezon Süper Lig’de oynadığı 19 maçta 46 puan toplayan Trabzonspor, Yeni Malatyaspor karşısında elde edeceği 3 puanla, lig tarihinde 1995-1996 sezonunun ardından 20. hafta itibarıyla en yüksek puanına ulaşacak. Bordo-mavililer 1995-1996 sezonunda 20 maçta 51 puan toplamıştı. Karadeniz ekibi yarınki karşılaşmayı kazanması halinde puanına 49’a yükseltecek.