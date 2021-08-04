Trabzonspor yeniden Avrupa arenasında! 136. maç…

UEFA finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasını tamamlayan Trabzonspor, Norveç'in Molde takımı karşısında Avrupa arenasında 136. maçına çıkıyor.

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Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası’nda 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası’nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası’nda 8 maç oynadı.

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarındaki 135 maçta 50 galibiyet, 34 beraberlik aldı, 51 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi, Avrupa sınavlarında rakip fileleri 173 kez havalandırırken, kalesinde ise 185 gol gördü.

2021-22 UEFA Konferans Ligi, UEFA tarafından düzenlenen Avrupa’nın en büyük üçüncü futbol organizasyonu. Yeni düzenlenen turnuvaya 3’ncü ön eleme turundan başlayacak olan Trabzonspor, Nonveç’in Molde takımıyla iki maç oynayacak.

Bordo-mavililer, rakibini geçmesi halinde play-off aşamasına geçecek. Karadeniz ekibinin bu turdaki rakibi ise Roma olacak.