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Trabzonspor yöneticinden Kasımpaşa taraftarına sitem

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven, maç boyunca küfür eden Kasımpaşa taraftarına sitem etti.

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Trabzonspor yöneticinden Kasımpaşa taraftarına sitem

Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan Trabzonspor’da Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven, saha içerisinde verdikleri mücadelenin sonucunda aldıkları 3 puanın hedeflerine bir adım daha yaklaşma noktasında büyük bir önem taşıdığını belirtti.

Sertaç Güven, sahada verilen mücadelenin önüne geçmeye çalışan Kasımpaşa taraftarına ise sitem ederek, “90 dakika boyunca misafirperverliğin ne kadar kötü yapılabileceğini bize gösteren Kasımpaşa taraftarlarını da sahaya odaklanmaya davet ediyorum. Küfürle maç kazanılmıyor” ifadelerini kullandı.

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