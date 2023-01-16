Trabzonspor zoru başardı, kolaya takıldı!

Süper Lig'in ilk yarısını 32 puanla 6. sırada noktalayan Trabzonspor, puan tablosunun alt sıralarındaki takımlara karşı puan kayıplarıyla dikkat çekti. Bordo mavililer, zirve yarışındaki rakiplerine göz açtırmadı.

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Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısının son haftasında Medipol Başakşehir’i sahasında 1-0 mağlup eden Trabzonspor, üst sıradaki takımlara geçit vermiyor.

Ligin ilk yarısını 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet ve 32 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, ilk 8 içindeki takımlarla oynadığı 7 karşılaşmada sadece 1 yenilgi yaşadı.

Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 12 puan elde etti.

ZİRVEDEKİ 7 TAKIMLA KARŞILAŞMASI

Trabzonspor, lider Galatasaray ile sahasında 0-0 berabere kalırken kendi evinde ikinci sıradaki Fenerbahçe’yi 2-0 mağlup etti. Üçüncü sıradaki Medipol Başakşehir’i de 1-0’lık sonuçla geçen Karadeniz ekibi, tek yenilgisini 4. sıradaki Adana Demirspor deplasmanında 3-2’lik sonuçla yaşadı.

İlk yarıyı bir maç eksiğiyle beşinci sırada bitiren Beşiktaş karşısında deplasmanda 2-2’lik beraberlik elde eden bordo-mavililer, yedinci sıradaki Arabam.com Konyaspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı, sekizinci sıradaki Yukatel Kayserispor’u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

ALT SIRADAKİ TAKIMLARA PUAN KAYIPLARI

Trabzonspor, deplasmanlarda ilk yarıyı 9. sırada tamamlayan Corendon Alanyaspor’a 5-0, 10. sıradaki VavaCars Fatih Karagümrük’e 4-1, 15. sıradaki Fraport TAV Antalyaspor ise 5-2 gibi farklı sonuçlarla mağlup oldu.

Karadeniz ekibi, 13. sıradaki MKE Ankaragücü ile deplasmanda 1-1, 14. sıradaki Kasımpaşa ile sahasında golsüz berabere kaldı. Böylelikle bordo-mavili takım, ilk 8 haricindeki karşılaşmalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alırken 13 puan yitirdi. (AA)