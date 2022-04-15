Trabzonspor’a 2. dakikada sakatlık şoku! Hüseyin Türkmen devam edemedi…

Süper Lig 33. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Trabzonspor, maçın henüz 2. dakikasında Hüseyin Türkmen'in sakatlığı ile karşı karşıya kaldı.

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Spor Toto Süper Lig 33. haftasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşan lider Trabzonspor, maçın başında savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen’in sakatlığı ile sarsıldı.

Kendi yarı sahasında topla birlikte hareket halindeyken bir anda acı içinde kendisini yere bakan Hüseyin Türkmen 2. dakikada sakatlık geçirdi. Oyun alanına giren sağlık ekipleri, başarılı savunmacıya yaptıkları ilk kontrolün ardından oyuncu değişikliği işaretinde bulundu.

Bu sezon sadece 10 Süper Lig maçında görev alan Hüseyin Türkmen, bordo mavili ekibin son iki maçında 90 dakika sahada kalmış ve Beşiktaş maçında takımının tek golünün asistine imza atmıştı.

Trabzonspor altyapısında yetişen 24 yaşındaki stoperin yerine, Yusuf Erdoğan oyuna dahil oldu.