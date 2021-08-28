Trabzonspor’a 4 futbolcudan kötü haber

Trabzonspor'da Cornelius, Trondsen, Bruno Peres ve Gervinho sakatlıkları sebebiyle Giresunspor maçında forma giyemeyecek.

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Süper Lig’in 3. haftasında Giresunspor ile deplasmanda Pazar günü karşılaşacak olan Trabzonspor’a kötü haberler geldi!

UEFA Konferans Ligi’ne 3-0’lık Roma yenilgisiyle veda eden Trabzonspor’u en çok sakatlıklar canını sıkmıştı. Bordo-mavililer; Cornelius, Bruno Peres, Gervinho ve Trondsen’in durumlarını açıkladı. Dört futbolcu da Giresunspor maçında forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR’UN AÇIKLAMASI ŞÖYLE;

“Kulüp Doktorumuz Op. Dr Hakan Çelik, Cornelius, Bruno Peres, Gervinho ve Trondsen'in Roma maçında yaşadıkları sakatlıklar sonrası sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Omzuna aldığı darbe sonrası oyundan alınan Cornelius'un yapılan muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ omuz ekleminde ikinci derece kapsül ve bağ yaralanması tespit edilmiştir.

Bruno Peres'in muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ kalça adductor grade 2 kas zorlanması tespit edilmiştir.

Gervinho'nun muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ hamstring birinci derece kas zorlanması, Trondsen'in muayene ve MR incelemeleri neticesinde ise sol kasık kas içi kanama tespit edilmiş olup oyuncuların tedavilerine başlanmıştır.”