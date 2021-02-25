Trabzonspor’a 5 ayda 10 milyon TL gelir

Trabzonspor’a taraftardan büyük bir kaynak aktarımı gerçekleşti. Eylül ayında Socios.com ile imzaladıkları anlaşmanın ardından dijital bir atılım yapan bordo-mavili ekip, taraftar tokenlarının piyasaya sürülmesinin ardından 5 aylık süreçte 10 milyon TL gelir elde etti.

Trabzonspor Genel Müdürü Sinan Zengin, pandemi sürecinde birçok kulübün gelir kaybı yaşadığını ve alternatif üretmeye çalıştığını ifade ederek, şunları söyledi:

“Dijitalleşmenin güçlü bir yan gelir akışı olarak önemini bu süreçte anlamış olduk. Fan Token satışları aracılığıyla lansmandan sonraki ilk 5 dakika içinde kulübümüze 5 milyon TL gelir sağlandı. Şu anda kazancımız ise 10 milyon lirayı buldu. Yıl bitmeden bu rakamın 30 milyon liranın üzerine çıkmasını bekliyoruz. Fan Token'larla hedefimiz yalnızca para kazanmak değil, taraftarların kulüp üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olmasına, ödüller kazanmasına ve daha fazlasını yapmasına olanak sağlamak istiyoruz. Bizim için bu son derece yararlı bir araç ve henüz ilk günlerdeyken hem taraftar etkileşimini artıran hem de salgından sonra da yayılmaya devam edecek yeni bir gelir kaynağı olarak büyük bir potansiyel görüyoruz.”

“Güçlü bir yapı var”

Dünyada Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, Milan gibi birçok büyük kulübe önemli gelirler sağlayan bu yapının kendileri için de tercih sebebi olduğunun altını çizen Sinan Zengin, “Socios.com kendisini kanıtlamış bir geçmişe ve performansa sahip. Faydasını ve bizim için ne kadar güçlü bir araç olabileceğini tam olarak anlıyoruz. Daha önce de söylediğim gibi henüz erken günler, ancak taraftarlarımız halihazırda Fan Token'lar aracılığıyla kulübü etkilemeyi başardılar ve uygulama yoluyla küresel taraftar kitlemiz için çok daha fazla oylama ve ek katılım fırsatları sunmayı dört gözle bekliyoruz. Türkiye’de güçlü bir varlığa sahip olmaya ve spor endüstrisini güçlendirmeye açık bir bağlılıkları bulunuyor” ifadelerini kullandı.