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Trabzonspor’a Abdülkadir Ömür’den kötü haber

Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün sol kasığında birinci derece kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Yayınlanma: 18:00 - 20 Ocak 2022 Güncellenme:
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Trabzonspor’a Abdülkadir Ömür’den kötü haber

Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor’un Giresunspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Abdülkadir Ömür’ün MR’ı çekildi. Bordo-mavili kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, Ömür’ün sol kasığında birinci derece kas yaralanması olduğu belirtildi.

Abdülkadir Ömür, hafta sonu Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR’UN AÇIKLAMASI

“Kulüp doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, “Dün oynadığımız karşılaşmada sol kasığından sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün bugün çekilen MR'ında sol kasığında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır” dedi.”

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