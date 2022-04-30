Trabzonspor’a çılgın karşılama! Havada, karada, denizde…

Süper Lig'de şampiyonluğu ilan etmek için 1 puana ihtiyacı bulunan Trabzonspor, ligin 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor karşısında şampiyonluk maçına çıkıyor. Bordo mavili taraftarlar takımlarını stadyum girişinde coşkuyla karşıladı.

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Trabzon’da Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi büyük coşku yaşanıyor. Bordo mavili taraftarlar takımlarını stadyum girişinde meşalelerle coşkulu bir şekilde karşıladı. ‘Şampiyon Trabzon’ tezahüratlarında bulunan taraftarlar uzun süre takımlarını alkışladı.

Trabzon Havalimanı’nda ise maça ve kutlamalara gelenleri taşıyan uçaklar yoğunluk oluşturdu. Bir özel uçağın gövdesine ise, ‘Şampiyon Trabzonspor’ yazıldığı görüldü.

Bazı taraftarlar stadyuma kamyonlarla ve deniz yoluyla teknelerle ulaştı. Stadyum çevresinde taraftarlar maç saatine kadar horon oynayarak eğlendi.