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Trabzonspor’a Edgar Ie’den kötü haber

Karagümrük maçında sakatlanan Trabzonspor'un savunmadaki kilit isimlerinden Edgar Ie'nin durumu açıklandı, tecrübeli futbolcu Göztepe maçında yok!

Güncellenme: 13:40, 26/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Trabzonspor’a Edgar Ie’den kötü haber

Trabzonspor, Edgar IE'nin bugün çekilen MR grafisinde 2. derecede kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Edgar Ie'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bordo-mavililerin resmi sitesinden paylaşılan açıklamada, “Hafta sonu oynadığımız Fatih Karagümrük karşılaşmasında sol kasık adalesinden sakatlanan Edgar Ie'nin bugün çekilen MR grafisinde 2. derecede kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir” denildi.

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Göztepe Haber Karagümrük Sağlık Trabzonspor
Yayınlanma Tarihi:13:13,