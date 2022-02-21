SPOR
Abone Ol

Trabzonspor’a ‘şampiyon’ gibi karşılama

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda güçlü adımlarla ilerleyen Trabzonspor, 26'ncı hafta deplasmanda oynadığı Aytemiz Alanyaspor galibiyeti sonrası döndüğü kentte coşkuyla karşılandı.

Yayınlanma: 00:14 - 21 Şubat 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Spor Toto Süper Lig’de 17 haftadır zirvenin sahibi olan Trabzonspor, ligin güçlü ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı müsabakayı 4-0’lık skorla kazandı. Ligdeki en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 14’e, puanını ise 63’e çıkaran Karadeniz ekibinin galibiyeti Trabzon’da büyük sevinç yarattı.

Karşılaşma sonrası özel uçakla Trabzon’a dönen bordo-mavililer, havalimanı çıkışında coşkulu taraftarlarca ‘Şampiyon’ tezahüratları ve meşalelerle karşılandı. Taraftarlar futbolculara sevgi gösterilerinde bulunurken, teknik direktör Abdullah Avcı’ya da çiçek takdim etti.

Lider Trabzonspor, Alanya'da patladı! 4 golle şampiyonluk yürüyüşü... İlginizi Çekebilir Lider Trabzonspor, Alanya'da patladı! 4 golle şampiyonluk yürüyüşü...
Alanyaspor Futbol Konyaspor Spor Toto Süper Lig Süper Lig TRABZON Trabzonspor