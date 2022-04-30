Trabzonspor’da 23 futbolcu ilki yaşadı!
38 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da, tarihi başarının mimarı olan birçok futbolcu kariyerlerinde ilk kez 'şampiyon' unvanını elde etti.
Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor’da 23 futbolcu bu başarıya ilk kez ulaştı.
Bordo mavili ekipte, Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Muhammet Beşir, Bruno Peres, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Taha Altıkardeş, Ahmetcan Kaplan, Tymoteusz Puchacz, Berat Özdemir, Manolis Siopis, Marek Hamsik, Kerem Şen, Murat Cem, Yunus Mallı, Abdülkadir Ömür, Jean Evrard Kouassi, Yusuf Erdoğan, Salih Kavrazlı, Enis Destan, Emrehan Gedikli ve Batuhan Kör ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
Vitor Hugo, Stefano Denswil, İsmail Köybaşı, Dorukhan Toköz, Anders Trondsen, Anastasios Bakasetas, Anthony Nwakaeme, Gervinho, Edin Visca, Andreas Cornelius, Djaniny ve Fode Koita başka takımlarla şampiyonluğa ulaşan isimlerdi.