Trabzonspor’da 3 dakikada 4 transfer KAP’a bildirildi
Trabzonspor güne transfer şovuyla başladı... Bordo mavililer bir süredir görüşme halinde olduğu 4 transferi 3 dakika içerisinde KAP'a bildirdi. Karadeniz ekibi Larsen, Denswil,Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat transferlerini resmen açıkladı.
Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor transfer dönemine bomba gibi bir giriş yaptı… Bordo mavililer 3 dakika içerisinde KAP’a arka arkaya 4 transfer bildirdi.
Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın listesine uygun olarak yaptığı görüşmelerde sonuca vardığı 2 yabancı, 2 yerli ismin transferini resmen açıkladı.
Trabzonspor, Kasımpaşa’da forma giyen Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat ile serbest statüdeki Wilfred Denswil ve Jens Stryger Larsen ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Bordo mavili kulüpten KAP’a yapılan açıklamalar şöyle;
“Kasımpaşa A.Ş.’nin profesyonel futbolcuları Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat’ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.”
“Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil ve Jens Stryger Larsen’in Kulübümüze transferleri konusunda görüşmelere başlanmıştır”