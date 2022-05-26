Trabzonspor’da 3 isimle görüşmeler devam ediyor

2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da sözleşmesi sona erecek isimlerle görüşmeler devam ediyor. Bordo mavililer Nwakaeme, Djaniny ve Denswil ile nikah tazelemek istiyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Trabzonspor Kulübü kontratları biten Nwakaeme ve Denswil ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Djaniny ile nikah tazelemek istiyor ancak görüşmelerden henüz sonuç çıkmış değil. Nwakaeme'nin pek çok teklif aldığı ve kendisine sunulan öneriye halen net yanıt vermediği öğrenildi.

NWAKAEME’DE SORUN SÖZLEŞME SÜRESİ

Bu sezon ligde çıktığı 30 maçta 13 gol, 10 asistle şampiyonlukta takıma önemli bir katkı veren Nijeryalı oyuncuyla başkan Ahmet Ağaoğlu arasında İstanbul'da yapılan görüşmede taraflar anlaşma sağlayamadı. Bordo mavililerin yıllık 1.5 milyon Euro + 500 bin Euro bonus ve 500 bin Euro da imza parası önerdiği Nwakaeme ile sözleşmenin süresi konusunda orta yol bulunamadı. Trabzonspor yönetimi yıldız futbolcusuna 2 yıl ve opsiyonlu sözleşme teklif ederken 33 yaşındaki oyuncunun 3 yıllık imza istediği öğrenildi.

Denswil'in de önerilen yıllık 1.3 milyon Euro'ya ek olarak imza parası istemesi görüşmeleri uzatıyor. Djaniny kontrat uzatmaya yanaşmaz ise gelen teklifler değerlendirilecek.