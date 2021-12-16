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Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür sevinci

Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Yayınlanma: 19:58 - 16 Aralık 2021 Güncellenme:
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Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür sevinci

Spor Toto Süper Lig’in zirvesindeki Trabzonspor, 17. hafta mücadelesinde Medical Park Stadyumu’nda Atakaş Hatayspor’u konuk edecek.

Bordo-mavililerde, 18 Aralık Cumartesi günü saat 16.00’da oynanacak mücadele öncesinde hazırlıklar sürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 16.00’da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen antrenmanda; futbolcular 5’e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Bordo mavililerde sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Nwakaeme ve Gervinho idmana katılmazken, sakatlığı nedeniyle salonda çalışan Abdülkadir Ömür, bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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