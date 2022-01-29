Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür takımla çalıştı

Kasımpaşa karşılaşmasına tesislerde hazırlanan Trabzonspor'da sakatlığını atlatan Abdülkadir Ömür takımla çalışmalara başladı.

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Spor Toto Süper Lig 'de lider durumda yer alan Trabzonspor, ligin 24. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman yapan bordo-mavili ekip, dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve çabukluk çalışmaları gerçekleştirdi. 5'e 2 çalışmanın ardından yapılan çift kale maç ile tamamlanan idmanda, GZT Giresunspor maçında sakatlanan ve tedavi gören Abdülkadir Ömür, takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı.

Bordo-mavililer, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.