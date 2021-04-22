Trabzonspor’da Abdülkadir Parmak kadro dışı!

Süper Lig’de art arda yaşanan kadro dışı ve sözleşme feshi kararlarına Trabzonspor da dahil oldu. Teknik Direktör Abdullah Avcı, orta sahanın etkili isimlerinden Abdülkadir Parmak’ı kadro dışı bıraktı.

DHA’nın verdiği bilgiye göre; Galatasaray maçında forma giymeyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Son yapılan antrenmana da alınmayan Abdulkadir Parmak'ın bundan sonraki süreçte takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.

Galatasaray maçında teknik ekibin oyuna almak istediği Abdülkadir Parmak’ın bunu kabul etmediği iddia edildi. Bu sezon 26 maça çıkan ve herhangi bir skor katkısında bulunmayan Abdülkadir Parmak, son olarak 35. haftadaki Hatayspor karşılaşmasında forma giydi.