Trabzonspor’da Abdullah Avcı endişesi! İdmana katılamadı…

Süper Lig'in 38'inci haftasında Çarşamba günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın gribal enfeksiyona yakalandığı ve bu nedenle bugün yapılan antrenmana katılmadığı öğrenildi.

Öte yandan A takımda görevli bir idari personelin de corona virüsü testinin pozitif çıktığı kaydedildi. Serum takılan Abdullah Avcı’nın tedavi altına alındığı ve Göztepe maçına gidecek kafileye katılıp katılmayacağı yarınki durumuna göre netlik kazanacağı öğrenildi.