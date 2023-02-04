Trabzonspor’da Abdullah Avcı ile İstanbul takımlarına geçit yok
Lider Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımlarına karşı başarılı bir performans sergiledi.
Spor Toto Süper Lig’de yarın lider Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısında genel olarak başarılı grafik sergiledi.
Abdullah Avcı’nın, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımda, İstanbul temsilcileri karşısında 29 karşılaşma oynandı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 9 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.
DEPLASMANDA İKİ YENİLGİ
Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında deplasmanda 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, söz konusu yenilgileri şampiyon olduğu geçen sezonun son haftasında Medipol Başakşehir karşısında 3-1, bu sezon da VavaCars Fatih Karagümrük karşısında 4-1’lik sonuçla gördü.
BÜYÜK MAÇLARDA YENİLMEDİ
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında deplasman maçlarında hiç mağlubiyet yüzü görmedi. Bordo-mavililer, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı toplam 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.
Karadeniz ekibi, Galatasaray ile İstanbul’da 2020-2021 sezonunda 1-1 berabere kalırken geçen sezon 2-1’lik galibiyetle sahadan ayrıldı. (AA)