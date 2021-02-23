Trabzonspor’da Abdullah Avcı’nın aklı Covid-19’da

Ligde üst üste 7 galibiyet alarak şampiyonluk yarışına giren Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi gündem Covid-19!

Bordo-mavililerde yaşanan corona virüsü vakalarının ardından, bordo-mavili kulüp yeni bir vakaya rastlanmaması için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tedbirleri artırırken, oyunculara da izin dönemiyle ilgili uyarılarda bulunulmuştu. Antrenman öncesi yapılacak olan testler sonrası Abdullah Avcı, tedavileri devam eden oyuncularla birlikte sağlık ekibinden alacağı rapor doğrultusunda antrenman programını şekillendirecek.

Fırtına'da 3 kaleci olmak üzere 7 futbolcunun testi pozitif çıkmıştı. 2 oyuncunun son testi negatif çıktı. Karantinada olan 5 isim aşamalı olarak teste tabi tutulacak. Sakatlığı bulunan Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Trondsen'in tedavileri sürüyor.

TRİBÜNLERE SAĞLIK ÇALIŞANI BAŞVURUSU

Bordo-mavili yönetimden, Fenerbahçe maçı öncesi flaş bir hamle geldi. Karşılaşmaya 300 kadar sağlık çalışanını getirmek isteyen bordo-mavili yönetim, konuyla ilgili TFF ile temaslarını başlattı. Bordo-mavili kulüp Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü ile de iletişimde kalacak. Talebin kabul görmesi halinde 300 kadar sağlık çalışanı mücadeleyi localardan takip edecek.