Trabzonspor’da ayrılık! Abdülkadir Parmak Instagram’dan duyurdu…

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Abdülkadir Parmak, bordo mavili takımdan ayrıldığını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Parmak'ın yeni durağı İstanbul olmak üzere...

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Trabzonspor’da fazla forma şansı bulamayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdülkadir Parmak, bordo mavili ekiple yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Abdülkadir Parmak, “Sayın hocam Abdullah Avcı ile almış olduğumuz ortak karar çerçevesinde sezon sonuna kadar 61 numaralı formamdan ayrılıyorum” ifadelerini kullandı. Bir süredir Fatih Karagümrük ile adı anılan Abdülkadir Parmak’ın, takımdan ayrılan Bertolacci’nin yerine düşünüldüğü gündemde yer alan iddialar arasında.

Karagümrük’ün Abdülkadir Parmak’ı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenilirken, deneyimli orta saha yayınladığı ayrılık mesajında, “Bu kısa ayrılık sonrasında çok daha güçlü ve kulübüme çok daha faydalı olacak şekilde geri döneceğim” sözlerine yer verdi.

Trabzonspor Kulübü, Abdülkadir Parmak’ın ayrılığına dair henüz resmi bir açıklama yapmasa da, milli futbolcunun kısa süre içinde kiralık olarak gönderildiğinin duyurulması bekleniyor.

KADRO DIŞI KALMIŞTI!

Bu sezon 4’ü ligde olmak üzere 6 maçta şans bulan Abdülkadir Parmak, sadece 44 dakika sahada kalabildi. 2018-19 ve 2019-20’da iki başarılı sezon geçiren Abdülkadir Parmak 2020-21’de beklentilerin altında kalınca Abdullah Avcı’nın gözünden düşerken, Galatasaray maçından sonraki disiplinsiz hareketleri nedeniyle tecrübeli teknik adamın raporuyla kadro dışı bırakılmış ve sonrasında affedilmişti.

SEZONA SAKATLIKLA BAŞLADI

Bu sezon başında ise, uyluk sakatlığı yaşayan Abdülkadir Parmak, bir türlü eski ritmine kavuşamadı. 2018-19 sezonunda bordo mavili formayla çıktığı 25 maçta 6 gol-3 asist yapan Abdülkadir Parmak, 2019-20’de sezon boyunca 45 maçta oynadı ve 3 gol-3 asistlik katkı sağladı.