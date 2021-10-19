Trabzonspor’da Bakasetas fırtınası! Sörloth’u geride bıraktı…

Trabzonspor'da şampiyonluk yarışının en güçlü kozu olan çilingir lakaplı Anastasios Bakasetas, zirvedeki takımının topladığı 21 puanın 17'sine direkt katkı sağlayarak hem önemli başarı elde etti, hem de ligde 7 gol, 3 asistlik performansıyla, gol krallığında liderliğe yükseldi.

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Geçen sezonun devre arası ara transfer döneminin son günlerinde Trabzonspor’a katılan Anastasios Bakasetas, bu sezonda başarılı performansıyla dikkati çekiyor. Bordo-mavililerin, en formda ismi olan 28 yaşında Yunus yıldız Bakasetas, Fenerbahçe’ye karşı kaydettiği 2 golle takımına zirveye çıkmasına katkı sağladı. Çilingir lakaplı Bakasetas, takımının topladığı 21 puanın 17’sine direkt katkı sağlayarak hem önemli başarı elde etti, hem de ligde 7 gol, 3 asistlik performansıyla, gol krallığında liderliğe yükseldi.

SÖRLOTH’U GERİDE BIRAKTI

Yunan yıldız, bordo mavililerde aynı dönemde 6 gol atan Sörloth’u da geride bıraktı. Bordo-mavili takım ile çıktığı 32 maçta 13 gol ve 8 asist kaydeden başarılı orta saha, 16 milyon 900 bin TL’lik performans priminin de kulübün kasasına girmesini sağladı. Bakasetas, bordo-mavili takım ile çıktığı 32 maçta 13 gol ve 8 asist kaydetme başarına ulaştı.

İLKLERE İMZA ATTI

Son olarak hafta sonu sahasında konuk ettikleri Fenerbahçe maçında 2 gol kaydedip, takımına galibiyeti getiren isim olan Bakasetas, Süper Lig kariyerinde de ilk frikik golünü bordo mavili formayla atmış oldu. Bakasetas ayrıca, Fenerbahçe’ye 1987/88 sezonu sonrası penaltıdan, 2007/08 sezonundan bu yana da frikikten gol atan ilk Trabzonspor futbolcusu olma başarısını elde etti.