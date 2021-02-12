Trabzonspor’da Berat, Bakasetas ve Yunus Mallı imzaladı

Trabzonspor’da yeni transferler Anastasios Bakasetas, Berat Özdemir ve Yunus Mallı için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde imza töreni düzenledi. Başkan Ahmet Ağaoğlu da kameralar karşısında geçtiği basın töreninde hem oyuncular hem de transfer süreci hakkında önemli ifadeler kullandı.

‘3 ATLET TRANSFER ETTİK’

Sözlerine Berat Özdemir’i överek başlayan Ağaoğlu, ”Gençlerbirliği’ne teşekkür ediyoruz. Berat bir duruş sergiledi. Trabzonspor’da oynama isteğini dile getirdi. Bu da transferini oldukça kolaylaştırdı. Yunus Mallı, hocamızın istediği bir oyuncuydu. Hocamızın çok yakından tanıdığı bir isim. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir paradan fedakârlık etti. Neredeyse 3’te 1 rakamına Trabzonspor’a gelmeyi kabul etti. İnşallah Trabzonspor’da formunu bir an önce yakalar ve milli takım için de vazgeçilmezlerden biri olur. Bunu arzu ediyoruz. Biz 3 futbolcu almadık. Futbol bir kabiliyet oyunu. Ama iyi bir oyuncu olmak için daha fazlasına ihtiyacınız var. Çok karakterli, ahlaklı, spor etiği ile yoğrulmuş 3 atlet transfer ettik” yorumlarında bulundu.

Bakasetas transferi hakkında da konuşan Ahmet Ağaoğlu, ‘‘Bakasetas transferi ilginç bir süreç oldu. Transferin gerçekleşmesinde en büyük pay sahibi kendisidir. Trabzonspor’da oynama isteği ve arzusu transferin gerçekleşmesindeki en önemli faktördür. Ayrıca Alanyaspor’dan takımımıza transfer sürecinde gösterdiği kolaylıktan dolayı Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetime teşekkür ederim” ifadeleri kullandı.

Ahmet Ağaoğlu, Bakasetas’ın transfer sürecisi ise, ”Çok sağlam karakterli bir oyuncu. Yabancılık çekmedi. Cuma gecesi uykusuz geçti. Cumartesi sabahı saat 6’da Trabzonspor’a indik. 8 gibi sağlık kontrolü, öğlen de imza ve idmana çıktı. Sonrasında maçtaydı. Bu ne kadar arzulu ve profesyonel olduğunun da göstergesiydi” ifadeleriyle açıkladı.

‘5.5-6 MİLYON EURO GİBİ BİR BONSERVİS BEDELİ ÖDEDİK’

Yunus Mallı transferinin ekonomik durumu hakkında yorumlarda bulunan Ahmet Ağaoğlu, ”Futbol ekonomisinin içinde bulunduğu bir çıkmaz var. En önemli çıkış yollarından biri oyuncu geliştirmek, yetiştirmek, oyuncu satarak para kazandırmak. Yunus bize bonservis bedelsiz geldi. Burada bir sıkıntı yok. En fazla bonservis ödediğimiz dönemi yaşadık. 5.5 – 6 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli ödedik. Oyuncular, ödediğimiz miktarın çok üzerinde değer ifade eden oyunculardır” yorumlarını yaptı.

‘PARA TÜRKİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE KALDI’

Transferlerde para ödemenin canını acıttığını söyleyen Ahmet Ağaoğlu, ”Bonservis parası ödemek benim canımı acıtır. Ama bu ödediğimiz bonservisin çok daha üzerinde olan oyuncularımız var. Biz 5.5 milyon Euro parayı Türk futbol endüstrisi içinde tuttuk. Bu para Gençlerbirliği ve Alanyaspor’a gitti. Birisi yetiştirdiği, diğeri de geliştirdiği oyuncudan para kazandı. Para Türkiye sınırları içinde kaldı. Bir başkan olarak içimi en fazla rahatlatan detay da bu aslında” yorumlarını yaptı.”