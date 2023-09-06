Trabzonspor’da Berat Özdemir ilk antrenmanına çıktı
Milli takım arasından sonra ligin 5. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor iznin ardından çalışmalara başladı. Yeni transfer Berat Özdemir de antrenmanda yer aldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından başladı.
Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basına kapalı yapılan antrenmanın ilk bölümünde fitness çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde ise aerobik çalışma yapıldı.
Trabzonspor’un Suudi Arabistan ekibi Al Ittifak’tan kiraladığı ve dün akşam kente gelen Berat Ayberk Özdemir’in de çalışmada yer aldığı öğrenildi.
Galatasaray maçında aldığı darbenin ardından sol göğüs bölgesindeki kaburgasında kırık tespit edilen ve son 2 karşılaşmada takımda yer alamayan Trezeguet’in de saha çalışmasına katıldığı belirtildi.
Slovenya’da yapılan sezon başı kampında sakatlanan Joaquin Fernandez’in de Trabzon’a gelerek kondisyon salonunda çalıştıktan sonra sahaya çıktığı aktarıldı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.