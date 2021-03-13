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Trabzonspor’da Berat Özdemir kadrodan çıkarıldı

Trabzonspor Kulübü Alanyaspor maçında sakatlanan Berat Özdemir'in tedavisine başlandığını ve oyuncunun Erzurumspor maçı kadrosuna dahil edilmediğini duyurdu.

Güncellenme: 14:18, 13/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Trabzonspor’da Berat Özdemir kadrodan çıkarıldı

Süper Lig’in 30’uncu haftasında Erzurumspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da genç oyuncu Berat Özdemir’in maç kadrosundan çıkarıldığı açıklandı. Geçtiğimiz hafta Alanyaspor’a kaybedilen mücadelede sakatlanan Özdemir’in kas yaralanması yaşadığı ve bu nedenle Erzurumspor maçı kadrosuna dahil edilmediği duyuruldu.

İŞTE BORDO MAVİLİ KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulüp Doktorumuz Op. Dr Hakan Çelik, futbolcumuz Berat Özdemir'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, “Alanyaspor karşılaşmasında sağ uyluk arka adalesinde zorlanma oluşan Berat Özdemir'in hafta içerisinde çekilen MR sonucunda 1. derece kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuz Erzurumspor maçı kadrosuna dahil edilmemiştir” dedi.

Alanyaspor Erzurumspor oyuncu Sağlık Süper Lig Trabzonspor