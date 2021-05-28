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Trabzonspor’da beş futbolcu ile yollar ayrıldı

Trabzonspor Kulübü, sözleşmeleri sona eren beş futbolcu ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Güncellenme: 15:46, 28/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Trabzonspor’da beş futbolcu ile yollar ayrıldı

Yeni sezon için kadro çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da beş futbolcu takımdan ayrıldı. Trabzonspor Kulübü’nden yapılan açıklamada sözleşmeleri sona eren Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Trabzonspor’un resmi internet sitesinden “Teşekkür” başlığı ile yayınlanan açıklamada “2020-2021 sezon sonu itibariyle sözleşmeleri sona eren profesyonel futbolcularımız Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe'ye kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” denildi.

Trabzonspor, transfer çalışmaları doğrultusunda Gervinho ve Bruno peres ile sözleşme imzalamıştı.

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