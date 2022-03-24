Trabzonspor’da beş günlük izin bitti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligin 31. haftasında Beşiktaş ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası beş günlük izin yapan Trabzonspor, ligin 31. haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına bu akşam yapılan idmanla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 18.00’de başlayan antrenmanda bordo mavililer, ısınma koşusu ve dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2 ve rondo çalışmaları yaptı. Çift kale maç ile tamamlanan antrenmanda ülkelerinin milli takımlarına giden oyuncular yer almazken tedavisi süren Anders Trondsen, izinli olan Antony Nwakaeme ile Edin Visca ilk idmana katılmadı. İyileşme sürecindeki Marek Hamsik ise takımdan ayrı olarak çalıştı.

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.