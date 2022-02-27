Trabzonspor’da bir futbolcu coronaya yakalandı

Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Covid-19 şokuyla sarsıldı.

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Trabzonspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, bir futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Bordo mavili ekip, “Covid-19 PCR kontrolünde bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır” açıklamasını yaptı.

Süper Lig’de lider konumda bulunan ve en yakın rakibine 17 puan fark atan Trabzonspor, ligde bir sonraki maçında Fenerbahçe’ye konuk olacak.