Trabzonspor’da bir futbolcu coronaya yakalandı

Trabzonspor, soğuk algınlığı belirtileri gösteren bir futbolcusunun corona testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Spor Toto Süper Lig’in lideri Trabzonspor, soğuk algınlığı yaşayan bir futbolcusuna yapılan PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı.

TRABZONSPOR’UN AÇIKLAMASI

“Soğuk algınlığı belirtileri gösteren bir oyuncumuzun yapılan Covid-19 PCR kontrolünde testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır.”