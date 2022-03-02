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Trabzonspor’da bir futbolcu coronaya yakalandı

Trabzonspor, soğuk algınlığı belirtileri gösteren bir futbolcusunun corona testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Trabzonspor’da bir futbolcu coronaya yakalandı

Spor Toto Süper Lig’in lideri Trabzonspor, soğuk algınlığı yaşayan bir futbolcusuna yapılan PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı.

TRABZONSPOR’UN AÇIKLAMASI

“Soğuk algınlığı belirtileri gösteren bir oyuncumuzun yapılan Covid-19 PCR kontrolünde testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır.”

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