Trabzonspor’da can yakan ikili Beşiktaş’a hazır

Trabzonspor'da Cornelius ve Nwakaeme, bu sezon taraftarlarının önünde çıktığı maçlarda 6’şar gol attı. İkili, Beşiktaş maçında da takımın en büyük gol silahı olacak.

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Lider Trabzonspor'da Beşiktaş maçı öncesi mutlu ve umutlu bir tablo var. İç sahada bu sezon 15 maçta 11 galibiyet ve 4 beraberlikle hiç yenilmeyen bordo-mavililer, Kartal'a karşı bu seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Bu sezon Trabzonspor'un hücum hattında rakiplerin çekindiği isimlerin başında ise Cornelius ve Nwakaeme geliyor.

Bordo-mavililerin Danimarkalı oyuncusu Cornelius bu sezon attığı 12 golün 6'nı iç sahada atarken, Nwakaeme ise kaydettiği 11 golün 6'sını iç sahada atmayı başardı.

PUCHACZ DÖNÜYOR

Fırtına’da eksiklerin yerine oynayacak isimler belli oldu. Ahmetcan Kaplan'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği müsabakada Denswill ve Hüseyin Türkmen ikilisinin görev yapması bekleniyor. Cezası nedeniyle Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında olmayan Puchacz ise Beşiktaş maçında sahadaki yerini alacak.