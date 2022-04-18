Trabzonspor’da çift kupa heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de, şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor, 10. kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getirerek, sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyor.

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Ziraat Türkiye Kupası’na 5. Eleme Turu’nda başlayan Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor’u sahasında 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Bordo-mavililer, Son 16 Turu’nda ise deplasmanda A. Denizlispor’u 2-1 mağlup ederek adını Çeyrek Final’e yazdırırken, bu turda da FT Antalyaspor’u 2-0 yenerek Yarı Final’e yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Y. Kayserispor ile 19 Nisan saat 20.30’da Medical Park Stadyumu’nda karşılaşacak olan Trabzonspor, çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmadan galip ayrılarak Kayseri’ye avantajlı skorla gitmeyi planlıyor.

En son 2019-2020 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine getiren bordo-mavililer 27 Ocak 2021’de Abdullah Avcı yönetiminde ise Medipol Başakşehir’i 2-1 yendiği müsabakada Süper Kupa’yı müzesine getirmişti. Bu kupa, Abdullah Avcı’nın bordo-mavili takımda kariyerinin ilk kupası olmuştu.

ÇİFTE KUPA HEDEFLENİYOR

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasında 11 puanlık fark bulunan Trabzonspor, şampiyonluk için gün sayarken, Ziraat Türkiye Kupası’nı da kazanarak çifte kupa ile sezonu tamamlamayı hedefliyor.

Bordo-mavililer, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası’nda 9 kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi. Trabzonspor, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı kazanmıştı. Karadeniz ekibi, Galatasaray’ın 18 defa ile en fazla şampiyonluk yaşadığı organizasyonda kupa sayısını 9’a çıkararak, en fazla kupa alan ikinci takım konumundaki Beşiktaş’ı yakalamıştı.