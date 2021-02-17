Trabzonspor’da corona sayısı artıyor!

Süper Lig’in 26. haftasında Cuma günü Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor’da corona testi sonuçları sonrasında 1 pozitif vaka daha çıktı.
Daha önce açıklanan sonuçlarla birlikte Trabzonspor’da 4’ü futbolcu olmak üzere toplam sayı 7’ye yükseldi.
“Dün rutin olarak uyguladığımız PCR testlerinde sonucu negatif çıkan bir futbolcumuz bugün semptom göstermesi üzerine yeniden teste tabi tutulmuştur. COVID-19 testi pozitif çıkan futbolcumuz izolasyona alınarak tedavisine başlanmıştır.”