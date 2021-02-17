Trabzonspor’da corona sayısı artıyor!

Süper Lig’in 26. haftasında Cuma günü Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor’da corona testi sonuçları sonrasında 1 pozitif vaka daha çıktı.

Daha önce açıklanan sonuçlarla birlikte Trabzonspor’da 4’ü futbolcu olmak üzere toplam sayı 7’ye yükseldi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle;

“Dün rutin olarak uyguladığımız PCR testlerinde sonucu negatif çıkan bir futbolcumuz bugün semptom göstermesi üzerine yeniden teste tabi tutulmuştur. COVID-19 testi pozitif çıkan futbolcumuz izolasyona alınarak tedavisine başlanmıştır.”

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