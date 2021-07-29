Trabzonspor’da Dorukhan tamam! Ekuban ve Emre Mor beklemede….

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da bir yandan da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor… Bordo mavililer Beşiktaş ile kontrat uzatmayan Dorukhan Toköz transferinde sona geldi. 25 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaşmaya varan Trabzonspor sağlık kontrolünden geçirilen milli futbolcuyu kısa bir süre içerisinde KAP’a bildirecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın daha önce Beşiktaş’ta birlikte çalıştığı Dorukhan Toköz’ü ısrarlı şekilde kadroda görmek istemesi transferi hızlandırdı ve ortak nokta bulundu.

Yurt dışına gideceği konuşulan Dorukhan Toköz’ün de menajeriyle görüştükten sonra Trabzonspor’a gitmek istediğini belirtmesi anlaşma zeminini olgunlaştırdı. Karadeniz ekibi Dorukhan Toköz transferinin detaylarını kısa bir süre içinde KAP’a bildirecek.

GENOA’DAN EKUBAN İÇİN 2.3 MİLYON EURO

Bordo mavililerde ayrılması gündemde olan ve takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan isimlerden Calep Ekuban için de yeni gelişmeler yaşandı. Trabzonspor Ekuban’ı isteyen İtalyan ekibi Genoa ile sıkı bir pazarlık içerisine girmişti. Uzun süredir devam eden pazarlıkların ardından taraflar 2.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki Ganalı forvet son dakika bir pürüz yaşanmaması halinde önümüzdeki yıl Genoa forması giyecek. 2019’da 1 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekiplerinden Leeds United’dan transfer edilen Ekuban bordo mavili forma ile 103 maçta 29 gol 18 asistlik katkı yaptı.

EMRE MOR İÇİN CELTA VİGO İLE GÖRÜŞME

Celta Vigo’da forma giyen Emre Mor, yeni menajeri Mino Raiola aracılığıyla Trabzonspor’a önerildi. Bordo mavililer kendini yeniden bulmak ve futbola odaklanmak isteyen Emre Mor’un transferine sıcak bakıyor ancak sözleşmenin belirlenen özel şartlarla yapılması planlanıyor. Şartların oluşmasını bekleyen Trabzonspor Celta Vigo ile görüşme halinde.