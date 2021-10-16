SPOR
Spor Haberleri - Futbol

Trabzonspor’da Dorukhan Toköz sevinci

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi Dorukhan Toköz sevinci yaşanıyor. Bordo mavililerde sakatlığı nedeniyle 3 maçtır forma giyemeyen milli oyuncu uygulanan özel tedavi ile takıma döndü.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Trabzonspor’da Dorukhan Toköz sevinci

Sakatlığı nedeniyle son 3 maçta oynayamayan Dorukhan Toköz yapılan tedaviye olumlu cevap verdi. İki gündür dinlendirilen ve özel tedavi uygulanan 25 yaşındaki oyuncu dün takımla birlikte çalıştı.

Hamsik’in şok sakatlığında, Abdulkadir Parmak’ın da tedavisinin sürmesi nedeniyle ön liberoda alternatif eksiği yaşayan Abdullah Avcı, Dorukhan’ın oynayacak duruma gelmesiyle rahat bir nefes aldı.

Dorukhan’ın maç kadrosunda olacağı, oyunun gidişatına göre süre alabileceği bildirildi.

Trabzonspor ve Fenerbahçe arasındaki kıyasıya rekabet İlginizi Çekebilir Trabzonspor ve Fenerbahçe arasındaki kıyasıya rekabet
Fenerbahçe Futbol oyuncu Süper Lig Trabzonspor