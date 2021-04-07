Trabzonspor’da duraklama dönemi! Fenerbahçe maçıyla başladı…

Süper Lig’de 10 maçlık yenilmezlik ve 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor’da 27. haftadaki Fenerbahçe mağlubiyeti ile başlayan düşüş devam ediyor.

Teknik direktör Abdullah Avcının göreve gelişinden sonra önemli bir çıkışa imza atarak küme düşme hattından 4üncülüğe kadar yükselip iddialı konuma gelen bordo-mavililer, ligde son 7 haftada 5 maçtaki puan kayıplarıyla yarışta ciddi kayıplar yaşadı ve önemli fırsatlar teperek duraklama dönemine girdi.

SON 7 MAÇTA 12 PUAN KAYBETTİ

Trabzonspor’daki düşüş 27. haftada sahasında 1-0 mağlup olduğu Fenerbahçe karşılaşmasıyla başladı. Sonraki hafta deplasmanda Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, 29. haftada ise sahasında Aytemiz Alanyaspor’a 3-1 kaybetti. Karadeniz ekibi sonraki 4 maçında ise deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile golsüz berabere kaldı, evinde MKE Ankaragücü’nü 4-1 mağlup etti, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile golsüz ve sahasında Hes Kablo Kayserispor ile ise 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor son 7 maçta 12 puan kaybederken hanesine 9 puan yazdırabildi.

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NWAKAEME’DEN KÖTÜ HABER

Trabzonspor’da Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasının 76. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Anthony Nwakaeme’nin arka adalesinde gerilme olduğu ve tedavisine başlandığı belirtildi. Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde Nijeryalı futbolcunun durumunun takip edileceği ancak kas sakatlığı olduğu için oyuncuyu riske etmeme noktasında bu maçta oynamama ihtimalinin daha yüksek olduğu kaydedildi.

EKSİKLER DE DÖNÜYOR

Trabzonspor’da Kayserispor mücadelesinde cezaları nedeniyle forma giyemeyen Abdulkadir Parmak ile Edgar Ie, Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla takıma geri dönüyor. Ayrıca tedavilerinin ardından Kamil Ahmet ile Berat Özdemir’in de bu maçla birlikte takıma dahil olmaları bekleniyor.