Trabzonspor’da Edin Visca korkuttu

Trabzonspor, yurt dışı kampının ilk etabı olan Slovenya kampının üçüncü gününü çift antrenmanla tamamladı. Edin Visca hafif sakatlık yaşarken, Denswil ve Serkan antrenmana çıkmadı.

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Süper Ligde 2022-23 sezonu hazırlıklarına Slovenyada devam eden Trabzonspor, yurt dışı kampının üçüncü gününü tamamladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan sabah antrenmanında oyuncular ısınma koşusu, dinamik stretching, 5e 2 ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Akşam antrenmanına dinamik ısınmayla başlayan futbolcular, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından geniş alan oyunları ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

VISCA HAFİF SAKATLIK YAŞADI

Sabah antrenmanında sağ ayağında hafif sakatlık yaşayan Edin Visca sahada kısa süreli tedavi gördü. Sakatlığı ciddi olmayan Visca akşam idmanına katıldı. Sabah idmana çıkmayan Abdülkadir ve Kerem akşam idmanında takım arkadaşlarıyla çalıştı. Denswil ve tedavisi devam eden Serkan Asan kampın üçüncü gününde idman yapmadı.