Trabzonspor’da Efecan tamam, Visca sırada

Lider Trabzonspor transferdeki ilk hedefi Efecan Karaca için anlaşmayı tamamladı. 32 yaşındaki milli yıldızın ardından Visca pazarlığında da son noktaya gelen bordo mavililerin iki oyuncu için beklemeye geçtiği öğrenildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ara dönemde hücum bölgesine takviye için çalışmalarına devam eden Trabzonspor, ilk transferlerini iki önemli kanat oyuncusu ile yapacak gibi görünüyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın eski oyuncusu için bizzat devreye girmesinin ardından bordo-mavililer, 31 yaşındaki Bosnalı Edin Visca için Başakşehir ile pazarlıkları son noktaya getirdi. Karadeniz ekibi, bonservis için 3.5 milyon Euro'ya çıkarken Fenerbahçe'nin önerisine çok yaklaştı. Trabzonspor, Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Efecan Karaca'nın transferini de bitirdi. 32 yaşındaki milli yıldızın transferinin bu hafta açıklanması bekleniyor.

DJANINY KAPIYI KAPATTI

TRABZONSPOR'UN önemli isimlerinden Djaniny kendisine gelen transfer tekliflerini bir bir geri çeviriyor. Son olarak Al Hilal, tecrübeli golcünün menajeriyle temasa geçti ama olumsuz yanıt aldı.

SAMET AKAYDIN GİRİŞİMİ

TRABZONSPOR'DA stoper için gündeme gelen isimlerden biri Samet Akaydın. Bordo-mavililer bu sezon sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken Trabzon kökenli oyuncu için Adana Demirspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor. 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi Haziran 2024'te bitiyor.