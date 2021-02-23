Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı için özel prim kararı

Trabzonspor, Süper Lig’in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. 7 maçtır yenilmezlik serisini devam ettiren Karadenizli ekip son maçında eksiklerine ve psikolojik durumuna rağmen gösterdiği perfonması ile şampiyonluk yarışında mücadelesindeki istikrarını gösterdi.

FENERBAHÇE MAÇINA ÖZEL PRİM TEKLİFİ

Trabzonsporlu bazı iş insanları takımın Fenerbahçe maçı öncesi daha da havaya girmesini sağlamak için harekete geçti. Yönetimin iç saha büyük maç primi olan 40 bin TL’yi 61 bin TL yapmasını isteyen bazı iş insanları bu ödemeyi de kendileri yapmak istiyor.Trabzonspor yönetim kurulunun ise Salı günü yapacağı toplantı da bu talebi masaya yatıracağı ve uygun görülmesi halinde gerçekleştireceği ifade edildi. Bu arada yönetim kurulu Fenerbahçe ile oynanacak olan maçın ardından oyunculara Şubat ayına ait tüm ödemeleri de yine düzenli şekilde yapılacak.

TRABZONSPOR EKSİKLERİNE KAVUŞUYOR

Trabzonspor’da geçtiğimiz hafta bir kabusa neden olan Covid 19 salgının bu hafta son bulması bekleniyor. Bordo-mavili takımda 10 günlük karantina sürecini tamamlayan Serkan Asan’ın girdiği ilk test sonucu negatif çıktı ve oyuncu takımla birlikte antrenmanlara başlayacak.

Ayrıca Baker ve Arda Akbulut’un da karantina süreci tamamlandı. İki oyuncu da takımla birlikte antrenmanlara başlayabilecek. Trabzonspor’da Uğurcan Çakır, Hosseini ve Erce Kardeşler’in ise karantina süreçleri Çarşamba günü tamamlanacak ve bu oyuncular da ardında test sonuçlarının negatif çıkmasıyla birlikte takıma dahil olabilecek.

Trabzonspor’da karantina süreci en son sona erecek olan Marlon ve Hosseini’nin de Cumartesi gününe kadar takıma dahil olabileceği ve teknik ekibin görev vermesi durumunda 7 oyuncunun tamamının Fenerbahçe maçında forma giyebileceği ifade edildi. Ayrıca sakatlığı geçen Abdulkadir Parmak ile cezası sona eren Nwakeme’nin dönüşüyle birlikte bordo-mavililer Abdülkadir Ömür ve Trondsen hariç neredeyse tam kadro olarak Fenerbahçe maçına çıkabilecek.

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ABDULLAH AVCI İNTİKAM PEŞİNDE

Abdullah Avcı yönetiminde yakaladığı müthiş çıkışla şampiyonluk yarışına ortak olan Trabzonspor, Fenerbahçe derbisini bekliyor. Bordo-Mavililer hem ezeli rakibini devirerek galibiyet serisini sürdürmek hem de ilk yarıda Kadıköy’de aldığı 3-1’lik yenilginin rövanşını almak istiyor.

TÜM HESAPLARI KAPATIYOR!

Trabzon ligin ilk 5 haftasında oynadığı Beşiktaş, Denizli, Malatya, Gaziantep ve Başakşehir maçlarından sadece 5 puan çıkarmıştı. Fırtına ikinci yarıda ise 5 takımı da devirdi.

FENERBAHÇE’Yİ EZBERLETECEK

Avcı’nın ekibi aynı tarifeyi Fenerbahçe’ye de uygulamayı hedefliyor. Tecrübeli hoca rakibi çok iyi analiz ederek maç gününe kadar oyuncularına adeta ezberlettirecek.