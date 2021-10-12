Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı öncesi Hamsik endişesi

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi Marek Hamsik endişesi... Slovakya Milli Takımı'nda sakatlanan yıldız oyuncunun MR'ı çekilecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Slovakya’nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Hırvatistan ile yaptığı karşılaşmanın 41. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Trabzonsporlu futbolcu Marek Hamsik’in arka adalesinde çekme olduğu bildirildi.

Milli takımda tedavisine başlanan oyuncunun 14 Ekim Perşembe günü Trabzon’a döneceği ve ardından MR’ının çekileceği öğrenildi.

Pazar günü Fenerbahçe ile kritik bir 90 dakikaya çıkacak olan bordo mavililerde yıldız oyuncunun forma giyip giyemeyeceği MR sonucuna göre netlik kazanacak. Hamsik, bu sezon Trabzonspor’un lig ve Avrupa’da oynadığı 12 karşılaşmanın tamamında forma giyip, bin 75 dakika görev aldı.

Karadeniz ekibinde Hamsik dışında Koita ve Abdulkadir Parmak’ın da sakatlıkları sürüyor.