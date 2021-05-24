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Trabzonspor’da forvete yeni aday

Forvet arayışındaki Trabzonspor, listesine Brezilyalı golcü Yuri Alberto'yu da ekledi.

Güncellenme: 08:53, 24/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Trabzonspor’da forvete yeni aday

Trabzonspor’un forvet transferindeki yeni hedefi Yuri Alberto… Eski yıldızı Sörloth'u geri getirmek isteyen, Parma'dan Cornelius'la anlaşma zemini arayan, Venlo'nun gol kralı Giakoumakis'i de listesine alan bordo-mavililerin yeni hedefi Brezilya'dan. İnternacional'ın 20 yaşındaki golcüsü Alberto için harekete geçildi.

Son iki yılda 51 maça çıkıp 18 gol-3 asiste imza atan sambacı, Brezilya U23 Milli Takımı rotasyonunda da bulunuyor. 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Yuri Alberto'nun tahmini bonservis bedeli ise 6 milyon Euro.

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