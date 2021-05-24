Trabzonspor’da forvete yeni aday

Trabzonspor’un forvet transferindeki yeni hedefi Yuri Alberto… Eski yıldızı Sörloth'u geri getirmek isteyen, Parma'dan Cornelius'la anlaşma zemini arayan, Venlo'nun gol kralı Giakoumakis'i de listesine alan bordo-mavililerin yeni hedefi Brezilya'dan. İnternacional'ın 20 yaşındaki golcüsü Alberto için harekete geçildi.

Son iki yılda 51 maça çıkıp 18 gol-3 asiste imza atan sambacı, Brezilya U23 Milli Takımı rotasyonunda da bulunuyor. 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Yuri Alberto'nun tahmini bonservis bedeli ise 6 milyon Euro.